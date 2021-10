Tragédia no set: Alec Baldwin é investigado após matar mulher com arma cenográfica

Halyna Hutchins, de 42 anos, foi ferida quando “uma arma cenográfica foi disparada por Alec Baldwin, produtor e ator”, informou o xerife

O ator Alec Baldwin está sendo investigado após a tragédia na gravação de “Rust” no Novo México, quando disparou a arma cenográfica que matou a diretora de fotografia e feriu o diretor na quinta-feira.

Halyna Hutchins, de 42 anos, foi ferida quando “uma arma cenográfica foi disparada por Alec Baldwin, produtor e ator”, informou o gabinete do xerife do condado de Santa Fé em um comunicado.

Hutchins “foi levada de helicóptero para o Hospital da Universidade do Novo México, onde foi declarada morta pelos médicos”, afirma a nota.

O diretor do filme “Rust”, Joel Souza, também ficou ferido. “Ele foi transportado de ambulância” para um centro médico para receber atendimento. A atriz Frances Fisher, que está no elenco do longa-metragem, informou no Twitter que Souza já recebeu alta.

O incidente aconteceu no Rancho Bonanza Creek, uma locação famosa para filmes nos Estados Unidos, onde foram rodados longas-metragens como “Cowboys & Aliens” e “Longmire”.

“O senhor Baldwin foi interrogado por detetives. Ele fez declarações e respondeu as perguntas. Veio de forma voluntária e deixou o edifício após o interrogatório”, afirmou o porta-voz do departamento do xerife do condado de Santa Fé.

Rios disse ao The New York Times que o incidente ocorreu durante um jantar que estava sendo ensaiado e filmado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ninguém foi detido pelo caso e até o momento não foram apresentadas acusações, segundo a polícia, que está interrogando as testemunhas.

Baldwin, de 63 anos, foi visto chorando por um repórter do jornal ‘Santa Fe New Mexican’, depois do interrogatório dos detetives.

O jornal publicou uma foto na qual ele aparece bastante abalado no estacionamento do set após a tragédia.

Um porta-voz de Baldwin disse à revista People que “houve um acidente” no set de ‘Rust’ no Novo México que envolveu a falha de uma arma que deveria ser carregada com cartuchos de festim.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Absolutamente devastados”

“Todo o elenco e os trabalhadores (do filme) estão absolutamente devastados com a tragédia de hoje, e queremos enviar nossas mais profundas condolências à família de Halyna e a seus entes queridos”, afirmou a produção em um comunicado.

“Interrompemos a produção do filme por um período indeterminado e estamos cooperando totalmente com o departamento de investigação da polícia de Santa Fé”, completa a nota.

A revista American Cinematographer apontou Halyna Hutchins como uma das estrelas em ascensão da fotografia no cinema em 2019.

Hutchnis, que morava em Los Angeles, nasceu na Ucrânia e foi criada em uma base militar soviética dentro do círculo polar ártico, segundo o site da revista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Ucrânia disse que seu consulado geral em São Francisco estava trabalhando com as autoridades americanas e falando com os familiares de Hutchins “para fornecer assistência consular e jurídica necessária”.

Mortes no set

As homenagens a Hutchins inundaram as redes sociais.

“Meu maior medo é que alguém fique fatalmente ferido em um dos meus sets”, tuitou o diretor de Guardiões da Galáxia, James Gunn. “Meu coração está com todos os afetados pela tragédia de hoje em Rust, especialmente Hayla Hutchings e sua família”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar de os sets de filmagens terem normas para o uso de armas cenográficas, vários acidentes foram registrados nas últimas décadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um dos mais famosos aconteceu quando Brandon Lee, filho da lenda das artes marciais Bruce Lee, morreu durante as filmagens de “O Corvo”, após ser baleado com uma arma que deveria conter balas de festim.

A irmã de Brandon Lee, Shannon Lee, comentou o incidente no Twitter.

“Nossos corações estão com as famílias de Halyna Hutchins e de Joel Souza e de todos os envolvidos no incidente em ‘Rust'”, publicou na conta oficial no Twitter de Brandon Lee.

“Ninguém deveria ser morto por uma arma em um set de filmagem”, completou.

“Rust” é um western protagonizado por Baldwin, que interpreta Harland Rust, um foragido que vê o neto ser acusado de assassinato e que foge com ele quando o jovem é condenado à forca pelo crime.

Baldwin havia publicado algumas horas antes no Instagram uma foto, aparentemente no set, vestido com roupas de época. “De volta ao trabalho presencial. Caramba… é exaustivo”, escreveu na legenda do post.

Baldwin é protagonista de filmes e séries de televisão desde os anos 1980.

Recentemente, ele voltou aos holofotes com a interpretação do ex-presidente Donald Trump no programa de comédia “Saturday Night Live”, pelo qual venceu um Emmy.

© Agence France-Presse