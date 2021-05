Menos é Mais lança “Pagando mal com mal” nas rádios de todo o Brasil

Música faz parte do projeto “Plano Piloto”, que homenageia Brasília, cidade natal do grupo

O pagode do Menos é Mais chega hoje, dia 30 de abril, nas rádios de todo o Brasil com a faixa “Pagando Mal com Mal”. A canção faz parte do setlist do projeto “Plano Piloto”, primeiro álbum inédito dos meninos e que traz uma linda homenagem à Brasília (ouça aqui). A capital nacional é a cidade de origem do grupo, que faz questão de manter o DNA brasiliense em seus tons e sons.

“Pagando Mal com Mal” está disponível em todas as plataformas digitais e seu videoclipe tem quase 2 milhões de visualizações no YouTube (assista aqui). Composta por Rapha Oliveira, Wallace Cezar e Ederson Melão, a música foi produzida por Rafael dos Anjos, que assina toda a produção musical do álbum.

O grupo ganhou destaque no cenário musical nacional no ano de 2020, com o “Churrasquinho do Menos é Mais”. No mesmo ano, os cantores venceram o Prêmio Multishow na categoria ‘Experimente’ e seguem colecionando números incríveis. Seu canal do YouTube se aproxima de 1 bilhão de visualizações e tem 2.7 milhões de inscritos. Só no vídeo do medley Melhor eu ir/Ligando os Fatos/Sonho de Amor/Deixa eu te querer são 414 milhões de views. Nas plataformas digitais, o grupo tem 4,5 milhões de ouvintes mensais e sua audiência no Spotify é de 350 milhões.

PLANO PILOTO

A gravação do audiovisual “Plano Piloto” aconteceu em Brasília/DF e o grupo pensou em cada detalhe. Começando com a escolha do figurino de cada EP e suas curiosidades interessantes: desde o princípio a intenção foi mostrar o outro lado de Brasília, o das belezas naturais, que muitas vezes é esquecido ou deixado de lado, e Brasília é muito rica. Então, o grupo optou por levar dois mundos diferentes para o projeto. No primeiro EP, as referências no figurino foram dos principais monumentos de Brasília construídos pelo homem. Já no segundo compilado, a inspiração foi a fauna e a flora do cerrado, que é a base de Brasília. A figurinista Camila Monteiro assina os looks do grupo neste projeto.

Já com relação ao cenário dos EP’s de Plano Piloto o processo criativo teve como ponta pé inicial o nome do projeto “Plano Piloto”. Com referência dos artistas e na intenção de homenagear Brasília destacando nomes importantes como o arquiteto Oscar Niemeyer, o urbanista Lucio Costa, e artistas da cidade que fizeram história como Burle Marx e Athos Bulcão. A partir disso, o grupo escolheu os principais elementos de Brasília como o Congresso Nacional, Torre de TV Digital, Ponte Juscelino Kubitschek e a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida e transformou no cenário dos dois EP’s. A cenografia do projeto é assinada por Filipi Brito.

PAGANDO MAL COM MAL

Compositores: Rapha Oliveira / Wallace Cezar / Ederson Melão

Você parece dividida

Tá tão estranha

E me evita até na hora de deitar

Prefere o sofá

Tudo é motivo pra uma briga

No seu olhar vejo mentiras

Eu chego a desconfiar se existe infidelidade

Só tô tentando evitar o fim

Mas em silêncio tudo diz que acabou

E agora? Eu não sei o que será de mim…

Sem o teu amor

Se for pra se vingar

Daquela vez que errei

Pagar o mal com mal

Não vai mudar o que passou

Vou respeitar sua decisão

Se isso te faz sentir melhor

Te faz mulher

Jogar na minha cara

Vou provar que onde existe amor

É com perdão que se cura a dor