Muitos brasileiros encontraram no humor uma forma de protestar contra a decisão de trazer para o País a competição e futebol

O anúncio de que a Copa América viria para o Brasil, após a Argentina se recusar a receber o evento por causa da pandemia de covid-19, encheu as redes sociais e memes e piadas. Muitos brasileiros encontraram no humor uma forma de protestar contra a decisão de trazer para o País a competição e futebol.

As críticas ao evento vão desde a mudança do nome oficial, com trocadilhos como Cepa América ou Cova América, até a criação de mascotes que têm como inspiração a crise sanitária no Brasil, como o Covidinho, Pazuelito ou Cloroquito.

O Brasil vai receber o torneio de seleções mais antigo do mundo em um momento que a pandemia está em níveis altíssimos, sendo o pior local da América do Sul no combate à covid-19, com 462.092 mortos e 16.512.714 casos de coronavírus.

Confira alguns memes que criticam a realização da Copa América no Brasil:

@antoniocarlosribeirotony

@jazdor

@pluncos

Estadão Conteúdo