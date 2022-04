Megan Fox diz que bebe sangue de Machine Gun Kelly ‘de vez em quando’

A atriz falou sobre seu relacionamento em uma entrevista à revista ‘Glamour’ e compartilhou sobre os “rituais” que fazem

Megan Fox, 35, revelou que ela e seu noivo, o rapper Machine Gun Kelly, 32, costumam beber o sangue um do outro em rituais. “Consumimos o sangue um do outro de vez em quando apenas para rituais”, disse.

Ela falou sobre o costume do casal em uma entrevista para a revista Glamour do Reino Unido. A atriz garantiu que os dois bebem apenas algumas gotas de sangue e que o consumo é controlado. “Beber o sangue um do outro pode enganar, as pessoas nos imaginam com taças como ‘Game of Thrones'”, falou.

“É controlado. É tipo: ‘Vamos derramar algumas gotas de sangue e cada um bebe.’ Ele [Machine Gun Kelly] é muito mais casual, agitado e caótico. Ele está disposto a cortar seu peito com vidro quebrado e dizer, ‘Pegue minha alma'”, contou ainda ela à revista.

Ao anunciar o noivado, em janeiro de 2022, o casal já havia comentado publicamente sobre beber o sangue um do outro. Na época, a atriz publicou no Instagram vídeo do momento em que é pedida em casamento. No longo texto na legenda, ela disse que eles “beberam o sangue um do outro” para celebrar o momento.

Antes disso, o casal já era conhecido por usar frascos do sangue um do outro em volta do pescoço, como um colar -assim como os ex-namorados Angelina Jolie e Billy Bob Thornton faziam no casamento, que durou de 2000 até 2003.