Megadeth cancela show no Rock in Rio; festival busca substituto

A produção do Rock in Rio anunciou nesta terça-feira (12) que a banda Megadeth não vai mais participar do festival neste ano.

O show deles estava programado para o dia 2 de setembro, que terá shows do Iron Maiden, Dream Theater e Sepultura. O Dia do Metal, como ficou conhecido, é o único cujos ingressos ainda não estão esgotados.

Na postagem, a produção do festival afirma: “Alteração de line-up: a banda Megadeth não se apresentará mais no dia 2 de setembro. O Dia do Metal terá uma nova atração em breve. It’s gonna be legendary! A gente se encontra em setembro!”

Hoje mais cedo, o Megadeth divulgou novas datas de sua turnê nos Estados Unidos – para a surpresa dos fãs, já há um show no Texas marcado para o dia 2 de setembro.