MC Melody faz 15 anos com festão e ganha Lamborghini rosa

A comemoração de aniversário da cantora e influencer contou com shows de Zaac, MC Branquinha e DJ Lucas Beat

A cantora MC Melody comemorou seus 15 anos na noite desta quarta-feira (18) com uma festa cheia de apresentações. A cantora teen ainda ganhou de presente uma Lamborghini Gallardo rosa e mostrou vários detalhes da comemoração em seu Instagram.

O carro de luxo é avaliado em cerca de R$ 1,3 milhão, segundo a tabela fipe. Pelos Stories, Melody também mostrou o momento em que descobre a cor do carro, e posou ao lado do automóvel em diversas fotos.

Ao longo da noite, ela cantou sucessos de sua carreira como “Fale de Mim”, “Assalto Perigoso”, “Amor sem Solução”, versão da música “Boys Don’t Cry”, de Anitta. Além disso, a festa contou com shows de Zaac, MC Branquinha e DJ Lucas Beat.

Nos Stories, ela também registrou detalhes da decoração do salão em que aconteceu a festa, que teve tudo em tons de rosa, desde os arranjos de flores até a mesa do bolo. Já Melody usou alguns looks durante a celebração, dentre eles estavam dois vestidos rosas e um preto com correntes penduradas.