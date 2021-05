MC Brinquedo tatua rosto de MC Kevin nas costas como homenagem: ‘Esquece’

O cantor mostrou parte do resultado da tatuagem em seu perfil oficial no Instagram

MC Brinquedo fez uma homenagem ao amigo MC Kevin, tatuando o rosto do funkeiro nas costas, morto no último domingo, aos 23 anos de idade, após cair do quinto andar de um hotel de luxo no Rio de Janeiro. O cantor mostrou parte do resultado da tatuagem em seu perfil oficial no Instagram, já que ela ainda precisa ser finalizada.