MC Black é encontrado sem vida em Fortaleza

Francisco Ytalo Oliveira de Queiroz, conhecido como MC Black, faleceu nesta quarta-feira, 24, na Praia do Leste-Oeste, em Fortaleza. O cantor foi encontrado morto na Praia do Leste-Oeste, em Fortaleza.

O nome do cantor estava começando a crescer neste ano. Aos 20 anos MC Black estava em início de carreira, o primeiro show do artista estava marcado para 3 de dezembro. Suas composições detalham seu dia a dia na periferia e na carreira.

Ele estava desparecido desde segunda-feira, 22. A família do MC informou que, no dia do desaparecimento, ele saiu de casa afirmando que estava indo gravar conteúdos para as redes sociais. Ao notar o sumiço, a família foi à procura do cantor, mas não o encontraram.

O corpo de Black foi encontrado boiando no mar por banhistas e foi levado para a faixa de areia. Ele tinha lesões de um objeto desconhecido no corpo.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou uma nota dizendo que foi a equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHHP), da Polícia Civil, que atendeu a ocorrência.