Como assim? Lary Bottino testa positivo pra Covid 19 e vai para balada? No mínimo irresponsável!

Não basta pegar a pulseira alheia e não devolver, tentar engajar em cima de sua inimizade com Anitta, agora a “bonita” testa positivo pra covid-19 e vai para a balada…

Tem pessoas que não merecem ser seguidas nas redes sociais, por isso é sempre bom avaliar quem são os influenciadores que seguimos, quais posturas adotam e se são responsáveis com relação a pautas coletivas. E sabe porque estou falando isso? Porque a atitude de um influenciador define quem ele é no seu íntimo…

A influeanciadora esteve na Record para participar de A Fazenda News. Foto: Ig Gente.

Lary Bottino (ai que preguiça dessa garota), esteve na Rede Record de TV para participar do “A Fazenda News”, assim que chegou na emissora, como é de praxe, fez o teste de Covid-19. Ela testou positivo e a equipe médica pediu para que ela fosse embora para casa… não satisfeita, Lary foi para a balada com as amigas Gabi Rippi e Maju Mazzeli. Oi? Exatamente! A irresponsabilidade dessa garota é absurda! Atitude péssima! E isso serve para as amigas também que foram coniventes de certa forma com a atitude da fulana…

Quem publicou a notícia foi o colunista Gabriel Perline, que também estava na Record no mesmo momento, para participar do programa que funciona como um react de “A Fazenda”.

Lary Bottino em teste para Covid 19. Foto: Yahoo.

Lembrando que Lary coleciona tretas e não é uma personalidade das mais queridas. Prova disso é sua participação nada relevante no reality A Fazenda. Ela já se indispôs com Ariadna Arantes por conta de uma pulseira, brigou com Anitta e no reality “De Férias Com o Ex” protagonizou vários barracos e se tornou uma pessoa intratável devido ao seu temperamento… Tarso que o diga não é mesmo?

Ela agora grita aos quatro cantos que trabalha com moda. Talvez pelo fato de achar fácil amontoar um monte de roupas no corpo e se julgar moderna o suficiente para influenciar uma massa devido ao seu estilo. Eu me pergunto: Qual?

É certo que pessoas assim, que não se preocupam com o próximo e baseiam sua carreira (oi?) em polêmicas não merecem ser seguidas, somente servem de inspiração para que você seguidor não cometa as mesmas atitudes…