Mayara Dourado inova com show interativo sobre cultura cigana

A cantora Mayara Dourado apresenta o show online “Tesouro”, dedicado à cultura cigana. O show, que acontecerá na próxima quarta-feira (26), às 20h, no canal do youtube da cantora, traz ao público um universo encantador, místico, alegre e envolvente com muita música brasileira, latina e canções autorais.

Intensidade, música, dança, recursos especiais de interação com o público, temática cigana, voz e presença de prometem uma noite única e surpreendente. No repertório, fusão de música brasileira com música latina, ritmos envolventes como flamenco, salsa, reggaetton e boleros vão esquentar o público e relembrar as origens do povo cigano.

Canções autorais do seu primeiro EP, intitulado “Capítulo 1” ganharão destaque. “Somos um” música que concorre ao prêmio profissionais da música e “Saudade”, música mais ouvida nas plataformas digitais da cantora escrita na ocasião do falecimento do seu avô em 2020, revelam ainda, o caráter íntimo, profundo e de extrema sensibilidade deste show. Além disso, o público verá em primeira mão novas canções em performances ao vivo.

