Mauro Cezar Pereira assina com canal Goat e fará jogos do Campeonato Carioca

Mauro Cezar Pereira foi comentarista da ESPN entre 2005 e 2021. Por lá, ficou conhecido por opiniões contundentes

Folhapress

Gabriel Vaquer

Aracaju – SE

O Canal GOAT fechou nesta segunda-feira (8) a contratação do jornalista Mauro Cezar Pereira.

Comentarista conhecido do público por passagens em ESPN e SBT, e que atualmente está na TV Cultura e na Jovem Pan, Mauro será um dos nomes do casting para o Campeonato Carioca.

O canal esportivo fechou acordo com a agência Brax, empresa que tem os direitos de comercialização do Estadual de futebol do Rio até 2025.

O contrato dá ao GOAT no YouTube a garantia de transmissão dos jogos em casa de Flamengo, Botafogo, Fluminense, Audax, Bangu, Boavista, Madureira, Nova Iguaçu, Portuguesa, Volta Redonda e Sampaio Corrêa.

Mauro Cezar Pereira foi comentarista da ESPN entre 2005 e 2021. Por lá, ficou conhecido por opiniões contundentes. Hoje, também trabalha no UOL, e tem um canal no YouTube com 772 mil inscritos.

O Campeonato Carioca é um dos três estaduais que o Canal GOAT vai transmitir. Além do Rio, foram comprados os jogos do Cearense e do Pernambucano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Curiosamente, o maior concorrente do Canal GOAT no ambiente digital, a Cazé TV, vai transmitir o Campeonato Paulista, que disputa visibilidade com o Carioca nos primeiros três meses do ano.

O Campeonato Carioca terá o mesmo formato de disputa dos últimos anos: uma primeira fase com 11 jogos, com quatro se classificando para disputarem semifinal e final em mata-mata.