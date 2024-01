“Preparação com terapia”, dispara esposa de Rodriguinho sobre ida do cantor para o BBB

Olha ele! Rodriguinho se preparou bem para o BBB e já pode ser considerado uma das apostas para o Time Camarote. A esposa do cantor contou que ele se preparou bastante para a competição e que os dois apostaram em uma preparação psicológica para viver a experiência. Bruna ainda conta que eles chegaram a ver vídeos de brigas e discussões na casa.

“A expectativa é muito grande de ver como ele vai agir estando em uma casa com 25 pessoas desconhecidas, com pensamentos diferentes, com culturas diferentes. O Rodrigo é uma pessoa que tem um coração muito grande, mas ele tem uma personalidade forte. Eu tô bem curiosa para saber como ele vai reagir com as situações que podem acontecer na casa”, disse.

“Desde que surgiu o convite a gente começou a pesquisar bastante sobre Big Brother, sobre as provas, as dinâmicas do programa e assistimos vários vídeos de brigas e provas. O que aconteceu foi uma preparação com terapia, que a gente já faz, e colocar a cabeça no lugar, para o Rodrigo conseguir ser ele mesmo lá dentro e mostrar para o Brasil todo a pessoa incrível que ele é”, afirma.