Martinho da Vila lança nova música, “Vidas Negras Importam”

Em pleno 2021, a luta ainda se faz atual e urgente. "Uma vida negra importa e quem assim não pensa, tem a consciência torta" canta o mestre Martinho da Vila em sua nova canção, "Vidas Negras Importam", que chega nesta quinta-feira (13). Composta pelo próprio Martinho e por Noca Da Portela, a música ganhou um lyric vídeo já disponível no canal do artista no YouTube. Martinho da Vila contou sobre a produção da música: "Não fui ao estúdio, a tecnologia permite fazer um registro musical perfeito. Gravei a música à capela, batucando numa caixa de fósforos, mandei para o Gabriel de Aquino, ele harmonizou, tocou violão e gravou com mais quatro músicos – Alaan Monteiro no cavaquinho, João Gabriel no contrabaixo, Bernardo Aguiar e Gabriel Policarpo nas percussões. Acompanhei tudo pela internet. Celso Filho, meu produtor, pegou um laptop protus, microfone, rebatedor de pufe e coloquei a voz em casa". Letra de "Vidas Negras Importam" Ouça bem o que eu tenho a lhe dizer/ Não existe diferença entre eu e você/ Ouça bem o que eu tenho a lhe dizer/ Não existe diferença entre eu e você/ O preconceito sem respeito nos separa/ Porque tenho a pele negra e você a pele clara/ O preconceito sem respeito nos separa/ Porque tenho a pele negra e você a pele clara/ O racismo é um mal, mas o mal a gente cura/ Basta um pouco de ternura, alma pura e razão/ O meu sangue é vermelho, tão vermelho quanto o teu/ A batida do teu peito é a mesma que bate no meu/ Bate no meu e no coração de um feto/ Papo reto/ Que eu levei com um meu neto/ Uma vida negra importa/ E quem assim não pensa, tem a consciência torta/