Marina Ruy Barbosa posta foto com namorado pela primeira vez

A atriz Marina Ruy Barbosa postou foto com o namorado pela primeira vez. Discreta, Marina assumiu ao relação ao aparecer do lado do deputado federal Guilherme Mussi e colocar um coração abaixo da foto.

A aparição ocorreu durante o evento de inauguração da primeira loja da marca da atriz. Por lá, ela recebeu amigos e celebridades para comemorar o triunfo.

Veja: