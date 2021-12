Mariah Carey faz pegadinha com funcionários de McDonald’s nos EUA

Funcionários de unidade do McDonald’s em Aspen, nos Estados Unidos, foram surpreendidos pela cantora Mariah Carey, que foi no local experimentar o cardápio natalino da franquia, que leva o seu nome.

Junto com os filhos e as assistentes, a intérprete de “All I Want for Christmas” decidiu fazer pegadinhas com os funcionários antes de revelar sua identidade. O fast-food está promovendo 12 dias de ofertas de produtos da franquia em homenagem à Carey, também famosa por seus hits de Natal.



Primeiro, sua filha de 10 anos fez o pedido pelo drive-thru -que, nos EUA, é feito apenas por voz -de uma forma caótica, gritando e com muito sotaque nova-iorquino. Ela pede um gorro e uma camiseta que deveriam estar sendo vendidos junto com o “The Mariah Menu”, mas o atendente não entende e solicita que ela vá embora do estabelecimento e não volte mais.



Enquanto eles estacionavam, duas assistentes brasileiras da cantora tentavam confundir os atendentes fazendo os pedidos em português.



Com um vestido longo vermelho e máscara preta, ambos bastante brilhantes, a cantora entrou com os familiares na franquia. “Espero que eu não esteja chique demais para a ocasião”, disse brincando. “Eu só quero um hambúrguer e não sei para quem pedir.”



Ela então pediu para conversar com a gerente da loja, que logo a reconheceu e mostrou os brindes e as sacolas personalizadas da promoção. A cantora cumprimentou os funcionários, parou para tirar fotos e desejou boas festas.

Nesta quarta-feira (22), Mariah Carey também teve outros motivos para comemorar. O single “All I Want for Christmas” atingiu a marca de 1 bilhão de reproduções no Spotify. “Obrigada a todos que reproduziram essa canção para adicionar um pouco de festividade a este momento”, escreveu a cantora em seu perfil no Instagram.