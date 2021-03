Maria Rita se entrega na roda de samba em novo lançamento com a dupla Prettos

Formada pelos irmãos Magnu Sousá e Maurilio de Oliveira, a dupla lança no dia 12 de março (sexta-feira) mais uma faixa do DVD Quintal dos Prettos, gravado antes da pandemia

Após o sucesso viral do Single “Oyá – Sorriso Negro”, que conta com a participação de Emicida e já conquistou mais de 1 milhão de visualizações no YouTube, agora chega a vez do lançamento de “Num corpo só/Coração em Desalinho”, que tem como convidada especial a cantora Maria Rita. “Qual cantora aceitaria um convite para participar de um single no qual ela precisaria abrir mão de seus maiores instrumentos de trabalho, a voz e o microfone? Ela existe e tem nome: Maria Rita! Demonstrando total confiança em nosso trabalho, despida de qualquer vaidade e reafirmando seu amor ao samba”, diz Magnu Sousá.

O evento que gerou a gravação do DVD antes da pandemia, o Quintal dos Prettos, recebe um público de mais de mil pessoas em suas edições. Com dois anos de existência, o Quintal promove uma roda de samba acústica formada por conceituados músicos paulistas que seguram o samba por quatro horas seguidas, sem nenhum intervalo, com o objetivo de restabelecer a conexão das pessoas com o samba. “Ter nosso projeto compreendido, abraçado e elogiado por uma das maiores cantoras do país é uma honra sem tamanho.



Mostra que seguimos o caminho certo quando decidimos criar uma roda de samba acústica no intuito de homenagear as antigas rodas dos anos 80, como Cacique de Ramos, Pagode do Arlindo e outros. Queríamos também apresentar para a nova geração que talvez ainda não conhecia esse formato. O povo nos deu a resposta, eles não sabiam, mas queriam viver essa experiência”, conta Maurilio. Atualmente pausado devido a pandemia, o Quintal planeja seu retorno com força total assim que possível.

Obs: Devido a pandemia as apresentações do quintal estão suspensas desde março de 2020.

SOBRE PRETTOS

Magnu Sousá e Maurilio de Oliveira são cantores, instrumentistas, compositores, arranjadores, atores e produtores. Juntos, completam 25 anos de trajetória na música popular brasileira, com colaborações de nomes como Beth Carvalho (madrinha da dupla), Maria Rita, Diogo Nogueira, Jair Rodrigues, Emicida, Paulo Miklos e muitos outros. Os irmãos integraram o grupo Quinteto em Branco e Preto por 18 anos e fundaram, no ano 2000, o projeto Comunidade Samba da Vela, movimento de grande expressão na cena do samba brasileiro, espelho e referência para o surgimento de mais 100 comunidades de samba no país. A intenção dos irmãos é clara: manter viva a tradição do samba.

Ao longo da carreira, a dupla realizou várias parcerias em projetos que vão do tradicional samba de raiz até gafieira, orquestras sinfônicas, hip hop, samba rock, pagode e pop, sempre contextualizando o samba em suas diferentes vertentes. Além disso, também realizou projetos de shows de tributo, como o mais recente Obrigado, Clementina, idealizado pelo cantor Emicida com direção musical de Magnu e Maurílio, com roteiro em homenagem a Clementina de Jesus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Quintal dos Prettos, idealizado pelos irmãos Magnu Sousá e Maurílio de Oliveira, é conhecido por trazer ao público uma atmosfera das antigas rodas de samba da década de 1980 e tem o objetivo unir as pessoas para ampliar o diálogo, a tolerância, o respeito e promover uma sociedade harmoniosa para todos os apaixonados pelo samba. A roda é formada por conceituados músicos paulistas: Fernando Neninho, Richard Sousa, Roger Toddy, Rafael Moreira, Luizinho Ramos, Ulisses Sousa, Jardel, Fabio Gazzu e Nenê P.N.O. O projeto ganhou o seu primeiro registro audiovisual intitulado Quintal dos Prettos Ao Vivo, que recebeu convidados ilustres da música como Maria Rita, Emicida, Arlindinho, Salgadinho e Fred Camacho