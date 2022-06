Marcos Oliveira agradece ajuda de Tatá Werneck e lista necessidades

O ator ganhou o carinho dos fãs após um longo desabafo sobre problemas financeiros e de saúde que está enfrentando

Marcos Oliveira, de 66 anos, o Beiçola de “A Grande Família”, comoveu os fãs ao desabafar sobre os problemas financeiros e de saúde. Em entrevista para a ‘Quem’, o ator confirmou a ajuda de Tatá Werneck para fazer um plano de saúde, mas lista outras necessidades.

Para realizar a cirurgia da fístula na uretra (canal que conduz a urina da bexiga para fora do corpo), ele precisa cuidar da glicemia muito alta, com uma dieta balanceada, e dos dentes, que estão caindo. O artista ainda necessita de dinheiro para comprar sua comida, ração para suas cadelas, Mel, Lolita e Preta, e pagar suas despesas domésticas.

“Está tudo mais ou menos. Esses problemas de saúde têm me chateado muito. Uma hora, dói. Outra hora, não dói. Sinto muita canseira e tenho que resolver uma infinidade de coisas. Agora, fui resolver alguns problemas de documentos. Depois tenho que pegar meus remédios no posto de saúde. Preciso de um dentista, porque meus dentes estão caindo. É uma batalha muito grande. É trabalhoso e é constrangedor”, revela.

Além das dores na hora de urinar, Marcos está também tem sofrido ao defecar. “Quero entrar logo no hospital para fazer esse cirurgia, porque depois de cinco meses terei que fazer outra. Tenho duas operações: uma na bexiga e a colostomia. Toda hora, tenho que tirar as fezes da bolsa e limpar. É humilhante, porque me impede até de trabalhar. Vou precisar de muito da caridade dos outros até conseguir abaixar essa glicemia”, lamenta.