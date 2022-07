Marcius Melhem posta ‘é hora de ir para casa’ após demissão de Dani Calabresa

Ex-diretor da Globo publicou na manhã desta quarta o trecho de um seriado em seu Twitter que traz a mensagem

Na manhã desta quarta-feira (27), o humorista e ex-diretor da Globo Marcius Melhem divulgou em seu Twitter um gif da série “The Morning Show” no qual a protagonista, vivida por Jennifer Aniston, diz “é hora de você ir para casa”. O post ocorreu cerca de 11 horas depois de o UOL ter noticiado em primeira mão que Dani Calabresa não tem mais contrato fixo com a Globo, após sete anos.

Melhem foi demitido da emissora após receber denúncias de assédio sexual envolvendo Calabresa e outras mulheres do canal. A humorista também o acusou de ter prejudicado sua carreira e a impedido de estrelar outros dois programas da Globo. Ele nega.

Os internautas não perdoaram –logo associaram o post no Twitter como uma provocação a Calabresa.

“Agora trabalho com contrato por obra. É legal, porque adoro trabalhar na Globo, mas a gente tem tantas outras oportunidades”, analisou Calabresa, em entrevista ao UOL durante o lançamento do filme “O Palestrante”, no Rio, em que contracena com os amigos Fábio Porchat e Paulo Vieira. A atriz ainda indicou que a decisão foi em comum acordo com a emissora.

Atualmente, há uma investigação sobre o caso na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, no Rio de Janeiro. Nela, há uma ação cível movida por Melhem contra Dani Calabresa por danos morais e materiais, outra movida por ela contra ele por ter divulgado mensagens de ambos e outra contra a TV Globo por suposta omissão em relação aos fatos narrados pelas artistas denunciantes.