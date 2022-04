Márcio Garcia tem ruptura no tendão da mão e passa por cirurgia de emergência

“Nada grave. Foi apenas uma ruptura de tendão na minha mão que eu tive durante um treino. A cirurgia foi um sucesso…” disse o ator

O apresentador Márcio Garcia, 51, levou um susto enquanto fazia um treino. Ele machucou a mão e quando chegou ao hospital descobriu que precisaria passar por uma cirurgia de emergência para reparar os danos.

Em vídeo direto do hospital, após o procedimento, ele contou mais detalhes do que aconteceu. “Nada grave. Foi apenas uma ruptura de tendão na minha mão que eu tive durante um treino. A cirurgia foi um sucesso. Só resolvi gravar esse vídeo antes que saia que eu fui internado em estado grave”, disse.

Momentos depois, ele fez mais uma gravação recebendo alta hospitalar e agradecendo ao apoio de todos. “Eu falei que iria sair hoje. Lá vou eu. Estou indo para casa, graças a Deus. Bracinho protegido. Vida nova”, emendou.

Ele também diz que o The Voice Kids vai voltar em breve com força total. A função de apresentador da atração ele iniciou em 2021. Em recente entrevista ao F5, Garcia disse que formula um novo programa de auditório, com pitadas de Gente Inocente e de Tamanho Família (2016-2019) –este último que foi “congelado” durante a pandemia.

O apresentador diz sentir falta de uma atração na TV aberta que aborde temas familiares sem “preconceitos”. “E sem precisar ser uma família tradicional como a minha, mas para que todas as famílias se sintam abraçadas e transmita essa sensação de liberdade em que qualquer assunto possa ser abordado, obviamente dentro do bom senso”.

As dinâmicas do Tamanho Família poderiam, segundo ele, se tornar um quadro dentro do novo programa, assim como atividades que existiam no Gente Inocente, atração voltada para o público infantil que ele comandou entre 1999 e 2002 na Globo.