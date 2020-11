Marcio Garcia diz que pai não está mais intubado após situação crítica por Covid

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Marcio Garcia, 50, afirmou nesta quarta-feira (25) que seu pai, Carlos Alberto Tavares Machado, “está se recuperando bem” e que não está mais intubado após ser internado em estado grave por causa do novo coronavírus.

“Estou passando por aqui para mandar notícias. Tem muita gente me perguntando sobre o estado do meu pai, seu Machado. Ele está se recuperando muito bem. Ele foi extubado já tem 24 horas, ele precisa de 48 horas para ter total segurança, mas já é um grande primeiro passo. Nível de infecção bem baixo, praticamente zero, tomando muito pouco medicamento”, disse Garcia, em vídeo gravado em seu perfil no Instagram.

“Queria agradecer muito a cada um de vocês que torceu, vibrou, orou e rezou e continua torcendo para recuperação dele. Cada um de vocês foi fundamental neste processo de fé. Ele está respondendo muito bem”, acrescentou o artista, que ainda escreveu: “Muito obrigado pela corrente de fé! Gratidão eterna a cada um de vocês que pediu pela recuperação do meu amado pai!”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Daqui a pouco Machadão vai estar com a gente, com os filhos, com os netos, com as noras, com os genros e com a mulher dele que tanto ama”, disse Andréa Santa Rosa, casado com o ator desde 2003.

Artistas também comentaram a recuperação do pai do apresentador e ator. “Glória a Deus”, escreveu Tatá Werneck, nos comentários. “Tudo programado como o combinado com Deus e nossas orações”, disse Tom Cavalcante. André Bankoff, Marco Luque, Vanessa Giacomo também deixaram mensagem.

No início da semana, Garcia afirmou que a “Covid é uma doença muito séria e demanda atenção” ao falar sobre a recuperação do pai. No dia 16, o apresentador pediu orações para o pai, que estava intubado e em estado grave internado em um hospital em Juiz de Fora (MG). Na ocasião, ele admitiu que não achava que o coronavírus fosse tão grave.

“Confesso que, muitas vezes, fiz pouco caso da Covid, achava que não era tão grave, enfim. Sempre, claro, tomando meus cuidados. Mas nunca levei tão a sério a doença. Acho que muita gente passa por isso, até ter um caso tão próximo como estou tendo com o meu pai”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são Folhapress