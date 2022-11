Marcelo de Carvalho critica comentário de Chico Pinheiro no Twitter: “Lamentável”

Carvalho foi às redes sociais se posicionar sobre uma recente declaração do velho Chico Pinheiro na plataforma de Elon Musk

Nesta semana, o empresário e sócio-fundador da RedeTV!, Marcelo de Carvalho foi às redes sociais se posicionar sobre uma recente declaração do jornalista Chico Pinheiro.

O jornalista, de 69 anos, usou sua conta no Twitter para debochar de um grupo de apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro, que participam de manifestações em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília.

Ao compartilhar um vídeo, que mostra barracas de um acampamento sendo atingidas pelas fortes chuvas que caíram na cidade, Chico Pinheiro escreveu: “Irmãos bolsonaristas, Deus castiga. A casa caiu. Aceitem o resultado das urnas. É a voz do povo. É a voz de Deus!”.

Horas depois, o sócio da RedeTV! retuitou o jornalista, criticando a falta de empatia no discurso do profissional, o qual ele sempre admirou: “Onde vai essa loucura do ódio da divisão, da narrativa, do facciosismo: Chico Pinheiro, 69 anos, profissional que sempre admirei, tirando sarro da aflição de gente humilde, mulheres, idosos e crianças porque são “bolsonaristas” quando uma tempestade cai sobre barracas. É lamentável”, comenta.

A postagem, que atingiu mais de mil curtidas e quase duzentos comentários em uma hora de publicação, também recebeu o apoio de alguns internautas: “Absurdo. Vamos unir e não dividir. Que coisa triste!”, disse um primeiro. “Também fiquei decepcionada [com Chico Pinheiro]”, afirmou uma segunda seguidora do apresentador.