Marcelo Adnet critica ex-BBBs se aglomerando em vídeo

O Brasil atravessa a pior fase da pandemia do novo coronavírus desde o seu início, em março de 2020, e já acumula quase 400 mil mortes. Na contramão do isolamento social, tão necessário para conter o avanço da doença, influenciadores postam nas redes sociais dancinhas, viagens e outras formas de aglomeração, o que não passou despercebido por Marcelo Adnet.

O humorista usou sua rede social para criticar esse comportamento irresponsável. “Chocante entrar no Instagram e perceber que influencers seguem aglomerando para fazer dancinhas e coreografias em meio a propagandas de shakes e chás emagrecedores”, começou escrevendo no Twitter.

“Lipo, rino, harmonização, bichecto. Um show de horrores. Talvez eu esteja apenas velho”, afirmou, sem citar nomes. O apresentador Felipe Andreoli respondeu: “Ou louco. Porque se todo mundo acha isso legal… Os loucos somos nós. Loucos e velhos”.

Na sequência, Adnet mostrou um exemplo do que está acontecendo. Ele compartilhou um vídeo do início de abril com as ex-participantes do Big Brother Brasil Munik Nunes (BBB 16), Hariany Almeida (BBB 19), Paula von Sperling (BBB 19) e Flayslane (BBB 20). Fazendo coreografia e se aglomerando com elas, estão também MC Mirella e a influenciadora Lais Bianchessi.

Na legenda do vídeo, Marcelo escreveu: “Pandemia, quase 400 mil mortos”. A atriz Maria Bopp, que criou a personagem Blogueirinha do Fim do Mundo para criticar as influenciadoras com esse tipo de atitude, comentou na postagem de Adnet: “É inacreditável. Gente ruim”. Armando Babaioff também se manifestou: “O mundo que está de pernas pro ar, mas com os dentes cada vez mais brancos”.

