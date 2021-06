Marc Fernandes fala de amores inesperados em “Contigo”

O single é mais um fruto da parceria entre o artista e Rique Azevedo, renomado produtor musical e responsável por trabalhos de nomes como Sophia Abrahão e Clara Valverde

O cantor Marc Fernandes está com mais uma novidade prontinha para sair do forno! Falando de novos amores que aparecem quando se menos espera, o artista apresenta sua terceira novidade no ano e lança o clipe e single “Contigo” em todos os apps de música e Youtube.

Abordando o amor e com influências que flutuam do pop ao folk, a música foi composta pelo cantor para acalentar o coração daqueles que abandonaram um relacionamento longo, mas que inesperadamente foram surpreendidos com chegada de um novo alguém. “Essa canção eu compus há 10 anos. Ela foi feita para as pessoas que saíram de um relacionamento longo, e mesmo querendo ficar sozinhas, elas são surpreendidas pela chegada de um amor inesperado!”, conta Marc.

O single é mais um fruto da parceria entre o artista e Rique Azevedo, renomado produtor musical e responsável por trabalhos de nomes como Sophia Abrahão e Clara Valverde. O produtor também é compositor dos mega hits “Dig-Dig-Joy” e “Desperdiçou”, da dupla Sandy & Junior. “Fiquei extremamente surpreso com o resultado desta canção. O Rique trouxe uma nova roupagem para a música e a deixou ainda mais encantadora. Foi muito gostoso gravá-la com um toque folk”, confessa o cantor.

A direção do videoclipe ficou por conta de Thomas Henne e Pedro Burgerbrau, responsáveis pelos vídeos “Nosso Nó(s), da cantora Sandy e “Positividade”, parceria entre o ex-líder do Asa de Águia, Durval Lelys e Davi Cartaxo e retrata a história de um casal se conhecendo, mesclada com imagens do cantor interpretando a canção.

Preparando-se para o lançamento de seu primeiro EP solo, que contará com cinco faixas e produção do multiplatinado Rique Azevedo, Marc Fernandes é natural do Rio de Janeiro e dono de músicas que vibram o amor. O trabalho, que está sendo lançado gradualmente, deve chegar aos apps de música ainda neste semestre.