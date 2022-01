Manuela Seiblitz, filha de André Gonçalves, desabafa sobre a ausência do pai durante seu crescimento

A jovem desabafou em sua redes sobre a vida sem o pai e afirmou: “Não há nada que ele possa me ensinar como amar meus futuros filhos”.

Manuela Seiblitz, de 22 anos, filha de André Gonçalves com a atriz Tereza Seiblitz, fez um pequeno texto sobre seu crescimento sem o pai. Em seu Instagram, ela publicou fotos de quando era menor e lamentou: “Minha mãe me botou no mundo, o outro se atrasou pro parto e não me viu chegar”.

No desabafo, a jovem também listou diversos momentos que vivenciou sem o pai e fez um apelo a todos os pais do mundo para que conheçam os filhos.

Confira o desabafo completo de Manuela:

“Eu tenho 22 anos. Nasci dia 13 de fevereiro de 1999 – sábado de carnaval. Minha mãe me botou no mundo, o outro se atrasou pro parto e não me viu chegar. Aprendi a andar sem ele. Aprendi a ler, escrever e fazer contas sem ele. Tive meu primeiro ralado no joelho sem ele. Todas as apresentações de escola e teatro sem ele. Minha primeira medalha na natação. Natal, réveillon. Festas de aniversário sem ele. Minha primeira nota baixa. Aprendi a desenhar, cantar e jogar bola sem ele. Aprendi a cozinhar sem ele. Aprendi a lavar roupa, fazer faxina e mercado sem ele. Aprendi a andar de bicicleta sem ele. Aprendi a comer, tomar banho e escovar os dentes sem ele. Fui a todos os médicos sem ele. Me botei pra dormir sem ele.

E não a nada que ele possa me ensinar sobre como amar meus futuros filhos

Aos pais do mundo, sempre há tempo. Enquanto se está vivo, há tempo. Não percam a gigante oportunidade de conhecer os filhos de vocês”.

A jovem revelou o processo que a mãe Tereza abriu contra ele na Justiça do Rio por uma dívida de R$ 109 mil referentes às pensões que não foram pagas pelo ator.

Além de Manuela, a outra filha, que foi fruto do casamento de André com Cynthia Benini, Valentina, de 18 anos, cobra também na Justiça uma dívida de R$ 13,5 mil, referente a três meses de pensão atrasada. A mãe de Valentina ainda moveu outra ação em São Paulo, que cobra mais de R$ 350 mil a André Gonçalves por falta de pagamentos anteriores à filha.

André Gonçalves e Valentina Benini

Por conta da dívida, foi decretada pela Justiça de Santa Catarina a prisão domiciliar do ator e terá que usar tornozeleira eletrônica em sua residência no Rio.

Em entrevista ao O GLOBO, André falou da tristeza que sente por não ter mais um bom relacionamento com as filhas e que foi bloqueado nas redes sociais por elas.

“Vou parar a carreira. Não vou suportar ser preso. Não tenho R$ 350 mil e nem R$ 110 mil. Não tenho salário fixo nem contrato com ninguém. Não sou uma pessoa má. Nunca fui com eles. Um filho fazer isso com o pai… Elas levam uma vida de rico e querem que eu sustente essa vida de rico. A gente entrou na Justiça, tentou a revisão, tentou acordo com as mães, e não foi aceito. O que me dói é que vem lá no processo ‘pedido de prisão’ e quem assina é o filho”, lamenta o ator.