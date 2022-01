Mano Brown publicou em suas redes sociais que apenas pessoas vacinadas entrarão em seus shows

Após ter seguido todos os protocolos exigidos pela pandemia, o rapper anunciou em seu Twitter que somente vacinados poderão comparecer nas apresentações.

Desde o início da pandemia, o cantor de rap Mano Brown não tem feito seus shows, pois preferiu obedecer os protocolos de segurança. Mas no dia 29 de janeiro, na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro, o cantor fará uma apresentação e será permitida a entrada dos completamente imunizados. “Lembrando a todos que vacinas salvam vidas e para ir aos shows do Mano Brown e Racionais Mc’s em 2022 você precisará apresentar seu comprovante de vacinação”, escreveu ele em seu Twitter.

O rapper neste meio tempo, estreou o podcast na plataforma digital Spotify, ‘Mano a Mano’. Desde a estreia, o programa foi um sucesso. Gerou várias discussões nas redes sociais e recebeu diversos convidados, entre eles: Djonga, Fernando Holiday, Wagner Moura, Leci Brandão e Ludmilla.

No episódio com Glória Maria, Mano Brown relata a experiência de entrevistar a primeira jornalista negra da televisão brasileira e dos aprendizados que o podcast trouxe a ele. Além disso, também afirmou que permitiu se expor a vulnerabilidades: “eu saí da minha zona de conforto. Porque música é o que eu gosto de fazer, no meu tempo, na minha casa, nos lugares que eu gosto. E aqui eu estou me expondo a errar, a ser ridículo” diz.