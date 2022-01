Maju Coutinho testou positivo para Covid-19

Após apresentar o positivo, a jornalista ficou de fora do Fantástico do último domingo (30), e foi substituída por Mariana Gross.

A apresentadora Maria Júlia Coutinho, a Maju, foi diagnosticada com Covid-19 e não apresentou o “Fantástico” do último domingo (30). A informação foi confirmada pela Comunicação da Globo.

Como sua companheira, Poliana Abritta está de férias, o programa foi apresentado por Mariana Gross.

Segundo a assessoria de imprensa da emissora, Maju tem sintomas leves, passa bem e deve voltar ao comando do “Fantástico” no próximo domingo.

Maju Coutinho não é a primeira apresentadora da TV Globo a se afastar por causa da covid-19. No início do mês, Renata Vasconcellos também recebeu o diagnóstico e ficou dias afastada do Jornal Nacional.