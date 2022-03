Maisa recebe mensagem de Jennifer Garner após série nova série da Netflix

“De volta aos 15” conta a jovem atriz como protagonista; a série está disponível na plataforma desde fevereiro

A atriz Maisa Silva, 19, protagonista da série “De Volta aos 15” (Netflix), está comemorando um recado que recebeu da atriz americana Jennifer Garner, 49, protagonista do filme “De Repente 30” (2004). Diferente de Garner, a atriz brasileira volta aos 15 anos quando tem 30.

No vídeo, Garner se apresenta para Maisa e conta que ouviu dizer que ela também é uma viajante no tempo em sua série na Netflix. “Você sabe, eu sou uma especialista em viagem no tempo, já que eu quase fiquei presa no corpo de uma mulher de 30 anos. Mas sério, curta muito ter 15 anos de novo.”

A atriz brasileira compartilhou o vídeo de Garner no Twitter dizendo que a americana também vai lançar um novo filme de viagem no tempo na Netflix, “O Projeto Adam”, junto com o ator Ryan Reynolds.

“Sei lá estou brilhando de felicidade, faço parte oficialmente do clube de viajantes do tempo do audiovisual e meu selo foi garantido pela Jennifer Garner”, escreveu Maisa na rede social.

O perfil oficial da plataforma de streaming comentou a publicação de Maisa: “Você sabe que venceu”. Ela respondeu: “E muito graças a você patroa! Te amo.”

Uma internauta escreveu: “Mal sabe Jennifer Garner que brazilian culture era Maisa de manhã e ela na sessão da tarde”. Outra usuária da rede social compartilhou uma foto de Garner e do ator Mark Ruffalo, que recriaram a foto de uma cena do filme: “Prima você viu essa foto que eles recriaram?”