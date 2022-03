Maisa pede companhia para maratonar filmes do Oscar e João Gomes se oferece

Após a brincadeira inusitada da atriz, o cantor respondeu e gerou “expectativas” nos internautas que ‘shippam’ o casal

Maisa Silva fez um pedido inusitado em suas redes. No Twitter, a atriz confessou o desejo de maratonar os filmes do Oscar 2022, mas, que gostaria de fazer isso ao lado de alguém.

“Não fiz minha maratona do Oscar esse ano ainda, queria um ‘mozi’ pra isso”, escreveu ela.

Para a surpresa de todos, o cantor João Gomes respondeu a postagem de Maisa. O artista colocou emojis de um homem correndo, como se estivesse apressado para encontrá-la.

Foto de capa do Twitter

Depois do encontro entre o cantor e a atriz, que aconteceu na última quinta, 17, ele colocou o registro do momento em sua capa no Twitter.

“Agora que eu vi a foto de capa de capa do João Gomes!”, comentou Maísa, acrescentando corações à publicação.

“Eu queria saber com quem eu tava em 2017 quando te mandei aquela mensagem. Acho que quando eu era criança que te via na TV me entusiasmava por ver uma criança brilhando. Queria ser tão legal quanto você quando era criança também. E um dia você falou sua idade na TV e eu fiquei tipo ‘mas acho que eu sou mais velho’ e aí agora você sabe minha idade e fica ‘tu é mais novo que eu, velho’ e isso parece coisa de criança mesmo”, escreveu na legenda da publicação no Instagram.

A mensagem a que ele se refere é uma declaração feita para Maisa há mais de 4 anos. Nos comentários, os fãs da atriz brincaram e também pediram uma “chance”.