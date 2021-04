‘Mais uma bolinha de luz’, Cantor Júnior Lima será pai pela segunda vez

O músico é casado desde 2014 com a designer de joias Mônica Benini, com quem tem um filho, Otto, de três anos

São Paulo, SP

O cantor Júnior Lima, 36, anunciou nesta sexta-feira (9) que será pai pela segunda vez. “Em meio a essa loucura toda que estamos vivendo, mais uma bolinha de luz está chegando pra iluminar nossa família”, afirmou ele, em suas redes sociais.

O músico é casado desde 2014 com a designer de joias Mônica Benini, com quem tem um filho, Otto, de três anos. O casal fez o anúncio em suas redes sociais, junto a uma foto da família, já mostrando a barriga saliente de Mônica.

“Uma alegria gigantesca, misturada com as preocupações de se ter um filho nos dias de hoje”, afirmou Júnior. “Mas com a certeza de que vamos fazer de tudo para que ele (ou ela) tenha uma vida iluminada e cheia de amor e saúde”.

As informações são da Folhapress