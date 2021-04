Artes Marciais e Mulher é tema da próxima live do projeto Dança Marcial – Encontros entre improvisação e marcialidade

O projeto, idealizado e coordenado pela bailarina e produtora Carol Barreiro e realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC/DF)

A Dança Contemporânea e as artes marciais estão em foco no projeto Dança Marcial – Encontros entre improvisação e marcialidade que tem levado ao público os saberes da cultura oriental através do diálogo com a dança e a improvisação por meio de oficinas, lives, bate-papos e residências artísticas totalmente em formato virtual.

O projeto, idealizado e coordenado pela bailarina e produtora Carol Barreiro e realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC/DF), nasce da vontade de compartilhar a pesquisa de professores e dançarinos que abordam essa temática em suas produções artísticas. E também da necessidade de expandir essa pesquisa para o universo das mulheres que sofrem agressões e violências de todos os tipos.

A terceira live traz como tem Artes Marciais e Mulher e será realizada no dia 11 de abril, às 17h, no canal Ninja Loka Produção. Participam do encontro, seis mulheres, artistas marciais, de diferentes estilos e práticas marciais para debater e relacionar suas experiências pessoais e profissionais enquanto lutadoras, professoras e aprendizes das artes da guerra.

Na vivência-debate serão incluídas abordagens que norteiam o diálogo: Como sentimos, percebemos e nos movimentamos em espaços predominantemente masculinos como as artes marciais? Qual a trajetória de investigação, o interesse e a pesquisa que norteia a prática de artistas marciais mulheres? Como alinhamos feminismo na nossa trajetória pessoal e no ambiente profissional do tatame, do ringue, da luta?

Mediação:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Carol Barreiro (DF) e Dresler Aguilera(SP)

Convidadas:

Analiz Pergolizzi (RJ)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Georgia Mocelin (SP)

Luciana Queiroz (DF)

Gabriela Santana (PE/RJ)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ARTES MARCIAIS E MULHER

LIVE 11 de abril, às 17h

Canal Youtube Ninja Loka produção

Inscrições gratuitas e programação completa em https://linktr.ee/dancamarcial