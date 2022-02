Maíra Cardi diz que brincou ao citar ‘paixão’ de Jade por Arthur

O comentário aconteceu após o ator virar alvo de Jade no Big Brother Brasil 22 (Globo).

A influenciadora fitness Maíra Cardi, 38, usou suas redes sociais para se desculpar por ter sugerido que Jade Picon, 20, tem uma “paixão embutida” por seu marido, Arthur Aguiar, 32. O comentário aconteceu após o ator virar alvo de Jade no Big Brother Brasil 22 (Globo).

“Fiz piadas que acabaram magoando pessoas. Minha intenção nunca foi essa, muito pelo contrário, era fazer rir e deixar leve dias tão pesados. No fim, não foi o que consegui, então deixo aqui meu pedido de desculpas para quem tenha se ofendido”, afirmou ela.

Maíra, que participou do BBB 9, disse ainda, no Instagram, que se considera uma pessoa comum, mas percebeu que isso não é assim. “Nossos pesos e nossas medidas são sempre infinitamente maiores”, afirmou ela, que disse desejar uma vida comum.

Esposa de Arthur Aguiar, Maíra tem acompanhado e comentado o dia a dia do reality e, neste sábado (12), chegou a afirmar que Jade, líder pela segunda seguida no programa, tem uma “paixão embutida” por seu marido, que deve ser alvo da jovem novamente.

“Não está conseguindo lidar com a paixão embutida. Esse negócio de ela falar que sonha toda hora com ele… Coisa de adolescente apaixonada que não pode viver a paixão. Presta atenção, ela fica procurando ele com os olhos para chamar a atenção”, disse.

Maíra ainda afirmou que Jade, provavelmente, “quer ser a 17ª”, fazendo referência às 16 amantes que Arthur teria tido e ela afirmou ter descoberto quando os dois se separaram, em 2020. O casal reatou o casamento em outubro do ano passado.

O perfil de Jade no Twitter se manifestou e pediu respeito. “Jade sempre fala sobre a união de mulheres. Da nossa parte, não incentivamos a rivalidade feminina, mas é nosso papel proteger Jade de difamações”, afirmou sua equipe.

O irmão da jovem, Leo Picon, também usou o Twitter para abordar a polêmica, e disse que “o jeito que ela [Maíra] fala sobre Jade diz mais sobre ela mesma do que sobre qualquer outra coisa. Não farei parte desse palanque de ódio”, finalizou ele.