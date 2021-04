Mãe de Viih Tube critica Juliette e diz que filha tem caráter

Ela diz ainda que assiste o BBB desde o início, nos anos 2000, mas que agora o programa é uma rede de entretenimento e não para odiar uma pessoa

Viviane Mara Felício, mãe de Viih Tube, fez um longo desabafo em uma rede social sobre os comentários ofensivos e maldosos que a filha tem recebido, principalmente após ser indicada ao Paredão do Big Brother Brasil 21 contra Gilberto e Fiuk -a eliminação será neste domingo (25).



Em 15 minutos de video, Tube exaltou as qualidades da filha, a forma como ela joga na casa, criticou Juliette Freire e questionou as atitudes de alguns participantes da casa. Diz que a filha tem caráter e que é uma ótima jogadora e, por isso, deveria permanecer no reality. “Rejeição jamais!”



“Eu não queria falar porque sou muito chorona e fico muito emocionada. Mas queria falar como mãe. Estou um pouco nervosa e até estranha porque não imaginava as pessoas quererem uma rejeição de Viih. Você que é mãe deve saber o que estou sentindo e o que estou passando. Nesta edição tiveram várias mães, que foram para hospital, que ficaram doentes”, diz a mãe.



“Não quero discutir o jogo, mas quero dar meu ponto de vista como mãe. Vejo inúmeras mensagens chamando a Viih de cobra, falsiane e falsa. Em primeiro lugar não tem nem cabimento chamar a Viih de cobra. Onde ela é cobra? Isso é algo que estão inventando para queimar ela”, continua.

Sobre ser falsa e falsiane, a mãe diz que, em alguns momentos, “ela poderia até passar essa realidade se não fosse verdade as coisas que ela está falando”. Ela começa a dar exemplos, como quando Viih Tube se “aproximou do Caio e falou que ele parecia o pai em determinada coisa, ou a Juliette quando falou sobre a cor da nossa pele, e até a Pocah, quando ela disse que era a mãe dela porque a cantora tem uma filha chamada Vitória. Pocah se chama Viviane e eu sou Viviane. Pocah tem uma filha chamada Vitória e eu tenho uma filha chamada Vitória. Desde o primeiro dia da ela já fazia essas brincadeiras com a Pocah.”



“Isso não é estratégia de jogo, a Viih é assim. Ela é família e vai tentar achar algo ali dentro que lembre a família dela, porque é o bem precioso dela. Não foi falso tudo isso que ela falou”, diz a mãe de Viih Tube, que recordou ainda quando a filha disse ao Gil que ele lembrava vários parentes dela.



Ela diz ainda que assiste o BBB desde o início, nos anos 2000, mas que agora o programa é uma rede de entretenimento e não para odiar uma pessoa. “Eu amo assistir e você deveria amar também e não odiar, odiar uma criança. A Vitória tem 20 anos. Ela é aquilo ali. Ela gravou cinco webséries, todas com roupinha de colegial, porque ela é verdadeira. Aqui em casa ela é um bebê.”

“Ela é dengosa, criei ela assim, com muito amor. Não sei você que esbanja tanto ódio foi criado com ódio. Eu dei tanto amor que não consigo imaginar uma pessoa julgar uma menina de 20 anos que tem uma carreira desde os 11, trabalha, dedicada. Quem trabalha com ela, os influencers que gravaram com ela, pergunta para eles”, continua.



“Agora vamos rejeitar ela porque vocês acham que ela é falsa ou fofoqueira? Acho tão legal o Gil quando ele fala que é fofoqueiro e da cachorrada. Entretenimento é isso”, diz Viviane ao recordar momentos do programa em que Arthur ofendeu Juliette e Fiuk, de Gil falando que ia votar em Juliette para Sarah entre outros.



“O que a Viih fez que desabona o caráter dela ou como pessoa”, diz a mãe da youtuber ao questionar que a filha jogou e que não deveria sair com rejeição. “Vocês não acham que ela é a melhor jogadora da edição? O entretenimento está com a Viih e não sei por que querem tirá-la. Para mim é uma perseguição. Ela merece ficar na casa.”

“Viih usa muito a diplomacia, porque ela realmente gosta da casa toda”, diz Viviane antes de tecer críticas a Juliette Freire. “A Juliette, coitada, foi arrebentada e leva chibatada de todo mundo e ela vai lá e lambe a pessoa. A Viih ainda é a querida pela casa, e vai e gruda na pessoa. E a Juliette que nem é querida? E vai e gruda na pessoa. São pontos de vista diferentes.”



Viviane encerra o vídeo dizendo que Viih Tube merece ficar no BBB. “Ela é realmente não está jogando sujo. Ela joga certinho. Cada um tem que respeitar”, diz ela, que pediu para as pessoas entrarem no GShow para votar e deixar a youtuber no reality. “Rejeição jamais!”

