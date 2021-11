Polícia revela causa da morte de Marília Mendonça

Polícia Civil de Minas Gerais realizou entrevista coletiva nesta quinta (25/11) para explicar causa das mortes dos 5 ocupantes da aeronave

A Polícia Civil de Minas Gerais informou, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (25/11), que a cantora Marília Mendonça morreu de politraumatismo provocado pelo acidente de avião que aconteceu no dia 5 deste mês, em Caratinga (MG).

O médico-legista Thales Bittencourt afirmou que todos os cinco envolvidos no acidente foram vítimas de politraumatismo contuso: o tio e assessor da artista, Abiceli Silveira Dias Filho, 43 anos; o produtor Henrique Ribeiro, 32; o piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior, 56; e o copiloto Tarciso Pessoa Viana, 37; além da cantora, 26. O médico ainda relatou que todos os ocupantes morreram pelo impacto da aeronave com o solo.

O delegado Ivan Salles declarou que um piloto, que pousou 20 minutos depois do acidente com o avião de Marília, contou que conversou com o piloto da aeronave da cantora. De acordo com o depoimento do homem, chamado Geraldo Martins, o comandante do avião da artista não reportou qualquer problema.