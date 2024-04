Madonna é fotografada na janela do Copacabana Palace e vira meme na internet

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Madonna chegou ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira (29) e já comoveu os internautas com os poucos registros feitos no Copacabana Palace. A cantora se apresenta em show gratuito na praia, em palco em frente ao hotel no próximo sábado (4).

A Rainha do Pop foi fotografada na janela do quarto de 104 m² observando a paisagem carioca com uma expressão séria no rosto. A web não perdeu tempo em comentar. “Madonna pensando: ‘Meu Deus, por que eu vim?'”, brincou o usuário do X @tiiagoluiz. “Quanto pobre…”, escreveu @srmps1 em um balão de pensamento.

Outro internauta lembrou que Narcisa Tamborindeguy mora no prédio vizinho ao hotel, o edifício Chopin, e imaginou uma cena de interação entre as duas, como a socialite fez com Lana Del Rey. “Imaginando Narcisa Tamborindeguy trepada na janela do seu apartamento com vista para o Copacabana Palace com um megafone na mão tentando chamar a atenção de Madonna de todas as formas possíveis”, escreceu o usuário @lancol4n.