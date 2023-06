Lula reage à vinda de Taylor Swift ao Brasil com tuíte ‘profético’ de 2018

Além disso, o número de sorte da cantora é 13, o mesmo do PT. No entanto, a pop star nunca anunciou apoio ao líder petista

A equipe do Lula resgatou um tuíte de 2018 para brincar com a vinda de Taylor Swift ao Brasil. A postagem sugere, em tom bem-humorado, que a pop star viria para cá caso o presidente fosse eleito em 2022.

A cantora, que tem shows agendados para novembro nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, e Lula protagonizam uma tese no Twitter. Todos os anos em que Swift lançou um disco coincide com vitórias do PT nas urnas para o cargo de presidência.

Além disso, o número de sorte da cantora é 13, o mesmo do PT. No entanto, a pop star nunca anunciou apoio ao líder petista.

Essa não é a primeira vez que os “swifties”, como se identificam os fãs fervorosos da cantora, fazem a brincadeira.

Em 2012, quando ela lançou o disco “Red”, ou vermelho”, o contexto também serviu para postagens bem-humoradas.