Mc Daniel se emociona ao fazer seu primeiro show em Portugal: “Era um propósito de vida”

Em meio aos prantos, o funkeiro lembrou aos haters que o seu sucesso também é o sucesso de toda a equipe que trabalha com ele.

Amores, não sei vocês, mas eu acho tão satisfatório ver artistas talentosos e do bem, como o MC Daniel, conquistando todos os seus sonhos. Na madrugada deste sábado (03), minutos antes de entrar no palco, para realizar o seu primeiro show em Portugal, o funkeiro publicou em seus stories alguns vídeos super emocionado com a conquista.

“Era um propósito de vida, na Europa fazendo um show. Dar valor para esse momento, desfrutem! Lembrem da vida de vocês, tudo o que passamos”, afirmou o cantor.

Por fim, garantindo que tudo o que ele faz não pensando apenas em benefício próprio, MC Daniel manda um recado para os seus haters.

“Não estou no corre só por mim, sempre que me atacarem, lembrem-se disso”, pediu o funkeiro.