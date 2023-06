De forma bem humorada, Walkyria Santos ameaça seu filho no instagram: “Se eu pegar no flagra”

A cantora garante que descerá do palco caso ela flagre seu filho virando uma garrafa de whisky novamente.

Não tem como não rir disso. Na manhã deste sábado (03), a cantora Walkyria Santos publicou um vídeo em seu instagram relembrando uma de suas icônicas apresentações nas festas de São João do ano passado.

O vídeo mostra o exato momento em que a cantora estava no palco se apresentando e vê o seu filho, que estava na plateia virando uma garrafa de whisky e chama a sua atenção.Na legenda da publicação, de forma bem humorada, a cantora alerta o filho que se ela pegar no flagra esse ano ela irá descer do palco e ir até ele.

“Já passando pra avisar que se eu pegar no flagra esse ano de novo eu desço viu @s4ntoswb? 😂”, alertou a cantora.