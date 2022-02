Luisa Sonza sensualiza ao postar foto e vídeo de calcinha fio dental

A cantora apareceu em suas redes sociais com fio dental e provocou: “vem mozão”; os fãs e amigos encheram a publicação de elogios

Luisa Sonza apareceu em seu Instagram em um vídeo dançando e uma série de fotos de fio dental nesta segunda-feira (14). A cantora está solteira desde agosto do ano passado, quando terminou seu relacionamento com o cantor Vitão.

No vídeo, Luísa aparece fazendo uma coreografia, conhecida nas redes sociais como “challenge” (desafio, traduzido do inglês), de sua parceria com Ludmilla, “Café da Manhã”.

A cantora estava usando um top verde e um biquíni fio dental cor de rosa. Na sequência, ela publicou em seu feed várias fotos com o mesmo figurino, à beira da piscina, e provocou: “Vem mozão”, escreveu na legenda.

As fotos de Luisa bateram mais de 700 mil curtidas e quase 8 mil comentários. Alguns amigos famosos da cantora, como Julia Rodrigues, Igor Saringer e Eder Fernando, elogiaram Sonza.