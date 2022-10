Ludmilla rebate críticas sobre preços de show: ‘Meu tom vai mudar por aqui’

Para o show, o 1º lote open bar custa R$ 520. A entrada comum está R$ 300 ou R$ 150 para quem doar 1 kg de alimento

Pedro Paulo Furlan

Após a abertura das vendas de ingressos para o “Numanice”, show de pagode da cantora Ludmilla, no Rio, parte dos fãs se revoltaram com os preços e encheram as redes sociais de memes sobre o assunto. Em resposta, a funkeira criticou essas pessoas, comparando com preços de shows de artistas estrangeiros.

Para o show, o 1º lote open bar custa R$ 520. A entrada comum está R$ 300 ou R$ 150 para quem doar 1 kg de alimento. A maior parte das críticas de fãs foi destinada ao preço do open bar – fato citado também na postagem de Ludmilla, no Twitter.

“Ainda sou obrigada a ler que tenho mania de perseguição. Nunca vi tanto especialista de Twitter colocando preço no meu trabalho”, escreveu a cantora.

“Aí vem artista gringo cobra o dobro do valor pra ficar de bico seco e pasme? Não vi ninguém falar um A. Ps: nada contra Paramore, inclusive amo!”.

A artista cita a apresentação da banda americana Paramore, que irá rolar em 9 de março do ano que vem no Rio e em 11 de março em São Paulo. Os preços desse show variam entre R$240, para a meia-entrada da pista comum, e R$936 para a pista premium inteira.

Vale apontar que uma das modalidades de ingresso para o “Numanice” inclui ‘open bar’, significando que os presentes podem beber a vontade. Nenhum dos ingressos para o Paramore, ou para shows estrangeiros em geral, incluem essa possibilidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ludmilla ainda falou mais em seu Twitter, deixando claro que não será mais tão amigável na rede social -dizendo que “grande maioria estava apenas entrando no hype [das críticas a seus preços] me diminuindo para ganhar like”.

“Entendo que teve gente que deve ter ficado triste por não ter conseguido ir, mas uma grande maioria estava apenas entrando no hype me diminuindo pra ganhar like. Já estou logo avisando que a partir de hoje o meu tom vai mudar por aqui. Vou devolver exatamente o que vocês me derem!”, tweetou.