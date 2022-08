Apresentador deixa garrafa de vinho cair e quebrar ao vivo: “caríssimo”

Poderiam ter mandado para mim, iria fazer bem melhor proveito desse vinho. Durante o programa ‘Balanço Geral Manhã’, em São Paulo, o apresentador Thiago Gandinali contada de assaltantes que foram presos pois roubaram uma carga de vinhos, avaliada em R$ 150 mil.

Um vinho com taças na bandeja foi entregue para o outro apresentador, Eleandro Passaia, ele desequilibrou e deixou a bandeja cair com as taças, o vinho quebrou na hora e fez muita sujeira o cenário. Eleandro disse que deixou cair longe para não sujar o terno: “Falha minha”.