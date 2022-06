Luciano Huck e Angélica comemoram Dia dos Namorados em Paris

Juntos desde 2004, Huck e Angélica são pais de Benício, Joaquim e Eva, e usaram as redes sociais para se declarar

Luciano Huck e Angélica escolheram um destino mais que romântico para passar este dia: a cidade de Paris, na França. Juntos desde 2004, os dois são pais de Benício, Joaquim e Eva.

O apresentador do Domingão decidiu usar as redes sociais para se declarar para a amada. “Minha namorada para o infinito e além! Pensa em um dia dos namorados romântico! Angélica, você é tudo e mais um pouco. Te amo. Feliz Dia dos Namorados”, escreveu Huck na legenda da foto em que aparece abraçado com a mulher.

Angélica também usou o Instagram para se declarar para Huck: “E nosso dia dos namorados mais do que especial… porque nosso amor é assim, cheio de aventuras, cumplicidade e alegrias sem fim. Te amo, meu namorado!”, escreveu a apresentadora na legenda de uma série de imagens que reuniu.

Por: Estadão Conteúdo