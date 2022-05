Luciano, 1º eliminado do BBB 22, entra para a plataforma de conteúdo adulto

O ex-bbb decidiu fazer parte da Privacy, onde irá publicar imagens e vídeos sensuais, conteúdo exclusivo para os assinantes

Primeiro eliminado do BBB 22 (Globo), o ator e dançarino Luciano Estevan agora faz parte de uma plataforma paga de conteúdo adulto, a Privacy, onde deve publicar imagens e vídeos sensuais, gerando um conteúdo exclusivo para os fãs.

Segundo comunicado compartilhado pela plataforma nesta segunda (2), os interessados em realizar a assinatura do perfil devem pagar um valor de R$ 49,90 por mês. O ex-BBB também está no OnlyFans, plataforma internacional de conteúdo adulto.

Luciano marcou sua trajetória no reality show por sempre dizer que almeja a fama. Nascido e criado em Florianópolis, Santa Catarina, ele ingressou no balé clássico com 5 anos. Quando adulto, começou a trabalhar como modelo e atualmente interpreta o personagem Lipe, no canal do YouTube Gato Galactico.

Recentemente, o ex-BBB decidiu alisar seus cachos, usados pelo brother costumeiramente em penteado “black power”. Luciano postou um vídeo no Instagram no qual ele levanta da cadeira do cabelereiro para checar seu novo visual no espelho. “Tô chocado”, comentou o ex-brother.

“Ficou mais gato!”, comentou uma internauta. “Ficou muito diferente”, postou outra. Alguns comparam o ator e bailarino a Wesley Safadão e à influenciadora Karen Kardasha. Nos Stories, Luciano disse que o alisamento não é definitivo, apenas efeito de chapinha.