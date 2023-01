Lucas Falcão lança sua nova música “Oitava Maravilha”

Cantor Lucas Falcão lança sua nova música de trabalho “Oitava Maravilha” com participação do cantor de funk Mc Jivas. O vídeo clipe foi gravado na cidade de Brasília e já está disponível em todas as plataformas digitais e também no Youtube.

Lucas de Souza Falcão, como é batizado, nasceu na cidade de Goiânia-GO (26/04/1996) e foi criado na cidade de São Miguel do Araguaia-GO. Aos seus 17 anos de idade foi para cidade de Goiânia-GO estudar engenharia civil, em época de faculdade o artista foi influenciado por amigos a cantar em bares que logo se destacou com seu repertório de sertanejo universitário. O cantor logo se formou, porém deixou a carreira de engenharia de lado e lançou sua primeira música “Ela Senta Sem Sentimento” que fez sucesso em todo Brasil.

Atualmente o artista está se preparando para seu primeiro DVD que acontecerá na cidade de Goiânia-GO.

Acesse: https://www.instagram.com/lucasfalcaoi/