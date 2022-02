Luana Piovani alfineta o ex-companheiro em redes sociais

A atriz utilizou as redes sociais para criticar Pedro Scooby e elogiar Cíntia Dicker por cuidar tão bem dos filhos.

Luana Piovani apareceu em seu Instagram na noite de ontem (07) para alfinetar o ex-marido, Pedro Scooby, confinado no BBB 22, com relação aos cuidados envolvendo os três filhos deles: Dom, de 9 anos, e os gêmeos Liz e Bem, de 6 anos.

Nos stories do Instagram, a atriz elogiou a nova esposa do surfista, a modelo Cintia Dicker, por ajudar a cuidar das crianças na ausência do pai.

“Tem aquele ditado que diz: ‘Mãe é mãe, e Pai, é paia’? Vou usar agora: ‘Mulher é mulher e homem é paia’, né? As crianças voltaram para minha casa após passarem um mês com a Cíntia e a Ju, que é a tia da Liz, irmã do Pedro”, iniciou com uma frase em inglês: “Mulheres empoderando mulheres”.

Luana criticou o ex-companheiro por não comprar roupas adequadas para os filhos.

“Bom, as crianças chegaram revisadas do piolho, com as unhas cortadas, cheias de roupa nova, porque significa que as roupas todas eram do tamanho delas mesmo porque aqui ou a roupa tá curta, porque é velha, normalmente fui eu que comprei ou é gigante, porque as crianças estão com frio na pista de skate e ele entra na loja e compra roupa e normalmente não tem o tamanho das crianças porque é uma loja de skatistas que tem coisas infantis, mas normalmente tem roupas de adulto. Enfim, sucesso total e absoluto”, continuou.

A atriz ainda comentou a falta de cuidado de Scooby com as crianças e voltou a elogiar Cintia.

“O Dom fazendo fisioterapia, a Liz fazendo aulinha particular dela… Tá vendo? Melhor cuidada com a Cíntia do que pelo próprio pai. Acha que Pedro está ligando para o cabelo? Acha que Pedro está ligando pra unha? Acha que Pedro acha que Dom precisa fazer fisioterapia? ‘Que besteira essa história do quadril ficar meio torto. Besteira, sabe’. E assim eu vou tentando ganhar minhas guerras e batalhas.”

“Olhem, foi só botar na mão de duas mulheres que o negócio foi de vento e poupa. Então é ponto para as meninas e as meninas disparam na frente. Vim contar porque eu tinha certeza que vocês todos, todes e todas iam ficar muito orgulhosos e felizes por mim”, concluiu.