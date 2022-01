Ele manda as crianças pra casa com piolho? Sim! Declara Piovani sobre Scooby

Muito se noticiou sobre a relação de Scooby e Luana Piovani e também sobre a postura de pai do surfista. A atriz abriu o jogo!

Muito se noticiou sobre a relação de Scooby e Luana Piovani e também sobre a postura de pai do surfista. A atriz abriu o jogo!

Ele leva as crianças atrasadas para a escola? Sim. Ele manda as crianças para casa com piolho? Sim. Estas são frases de Luana Piovani sobre o ex-marido Pedro Scooby, que integra o time de famosos confinados no Big Brother Brasil.

Foto: Reprodução

E não é de hoje que Luana bota a boca no trombone em seus stories e conta o dia a dia dos filhos e fala também sobre a postura de Scooby como pai. São inúmeros registros, muitas reclamações e o exposed rola solto bebês!

Leia também Maria ganha admiração dos participantes e da web após cantar no BBB22

Luana Piovani concedeu uma entrevista à jornalista Nina Lemos do UOL e em suas palavras disse que Pedro já é o grande ganhador do Big Brother Brasil, pois tem duas mulheres segurando a marimba para ele, no caso, ela e Cíntia Dicker (atual namorada de Pedro) e aproveitou para alfinetar: “Se ele não é o vencedor, não sei quem é. O Pedro tem duas mulheres que vão cuidar das demandas dele muito melhor do que ele cuidaria!”

Foto: Reprodução

Ainda sobre o atraso quanto às aulas na escola e os piolhos das crianças, Luana Piovani completou: “Não! Eu revelo os pequenos vacilos do Pedro porque são pequenos quando você vai falar de caráter, de influência. Ele leva as crianças atrasadas para a escola? Sim. Ele manda as crianças para casa com piolho? Sim. Mas ele é um cara que é apaixonado pelos filhos, que tem uma influência positiva na vida deles. Isso que importa.”

Sobre estas declarações de Luana sobre Scooby… já podemos comemorar a paz na Terra? Veremos até quando!

Beijinhos de luz!