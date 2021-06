Luan Santana estreia na Sony Music com superprodução

Ações de suspense nas redes sociais traçam contagem regressiva para o lançamento de ‘Morena’, videoclipe gravado nas ruas de São Paulo

Ações de suspense nas redes sociais traçam contagem regressiva para o lançamento de ‘Morena’, videoclipe gravado nas ruas de São Paulo, com roteiro de ação e adrenalina, e a participação especial da modelo e DJ internacional Natalía Barulích

Como o roteiro de um curta-metragem, o videoclipe que apresenta “Morena”, primeiro single de Luan Santana para a gravadora Sony Music, traz o cantor no papel de um detetive policial, que tem um caso de amor com uma colega de trabalho. Ela entra em cena na pele da DJ e modelo internacional Natalía Barulích, em uma superprodução dirigida por Bruno Ilogti, renomado profissional do cenário musical

O lançamento do single/clipe está agendado para 17 de junho, mas uma contagem regressiva inédita, como nunca se viu no mercado do showbiz brasileiro, dita uma série de ações desde o dia 9, envolvendo todas as redes sociais do cantor, com participação essencial dos milhões de fãs que reverenciam o artista.

O passo a passo de cada etapa anunciada via Twitter, Instagram, YouTube e Tik Tok vai descortinando, em ritmo de suspense, as investigações sobre o fictício roubo de um colar valioso, episódio que apresentará ao público aquele investigador interpretado por Luan no videoclipe a ser exibido oito dias após o início dessas ações. De quebra, os seguidores desse jogo online interagem com o personagem, auxiliando o policial a rastrear o objeto roubado.

“Morena” é o cartão-de-visitas de Luan Santana para o lançamento da carreira internacional desse astro que soma oito álbuns lançados em apenas 13 anos de carreira, entre gravações em estúdio e shows ao vivo, sendo o cantor mais tocado nas plataformas digitais nas duas últimas décadas, com mais de 1,4 milhão de execuções.

Fora do ambiente online, o lançamento será reforçado com banners digitais e outdoors espalhados pelos principais pontos de Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro e São Paulo, no metrô em plena Estação da Luz.

Natalía Barulích, de 29 anos, modelo que Luan já pode chamar de sua (calma, só no videoclipe), tem mais de 3 milhões de seguidores em redes sociais. Nascida na Califórnia (EUA), a DJ também é conhecida por romances cobiçados no universo de celebridades internacionais, como o colombiano Maluma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A DIREÇÃO, UM CAPÍTULO À PARTE

A direção de “Morena” é assinada por Bruno Ilogti, premiado diretor do casting da produtora O2 Filmes, uma das maiores empresas de audiovisual do país. Renomado profissional do cenário musical, Ilogti é responsável por vários videoclipes de Anitta e por “Hungry” e “Just Like You”, da cantora norte-americana Fergie, além de “You Already Know”, com participação de Nicky Minaj.

Com formação em Nova York, Ilogti dirigiu ainda o curta-metragem “Reason” (2013), estrelado pela premiada atriz francesa Anna Mouglalis e a modelo Andreja Pejic. O diretor acumula também vários méritos na publicidade, estampando em sua prateleira o prêmio Unilever, em Cannes, aos 27 anos. Como foco no mercado de beleza e moda, já dirigiu filmes para marcas como Pantene, Arezzo e Vivara, com Gisele Bündchen, Anitta e Giovanna Antonelli.