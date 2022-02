‘Lov3’ discute as novas formas de amar e de sentir tesão em trama cheia de sexo

Em “Lov3”, acompanhamos os gêmeos Beto e Sofia e a primogênita Ana nas semanas que sucedem o anúncio de que sua mãe decidiu deixar o pai, após um casamento longevo mas já sem sal.

Um homem forte deita por cima de um rapaz franzino, que está de bruços na cama. Ele segura a cabeça do parceiro com força contra o travesseiro, enquanto finaliza uma série de rápidas e efêmeras estocadas. Na sequência, levanta, veste as roupas e deixa Beto nu e perplexo, abandonado no quartinho.



A cena é essencial para entender quem é o personagem, um dos protagonistas da nova série nacional do Amazon Prime Video, “Lov3”. Ela é mais uma voltada aos espectadores jovens a abusar da picância, discutindo o sexo e os amores de uma nova geração, como fazem “Boca a Boca” e as estrangeiras “Euphoria” e “Elite”.



Diferentemente dessa última, no entanto, o sexo em “Lov3” tem uma função narrativa mais clara, e não é raro vermos a sacanagem sendo interrompida por longos questionamentos ou então momentos de alívio cômico.

No caso de Beto, sua frustrante noite de amor serve para esclarecer quem é o personagem, que tem “a rejeição como força motriz, um desejo reprimido de querer alguém que não quer você”, nas palavras do ator João Oliveira. Ao lado de Bella Camero e Elen Clarice, ele forma o trio de irmãos que guia a série.



Em “Lov3”, acompanhamos os gêmeos Beto e Sofia e a primogênita Ana nas semanas que sucedem o anúncio de que sua mãe decidiu deixar o pai, após um casamento longevo mas já sem sal. Ele é gay e busca, incessantemente, um amor em aplicativos de relacionamento -mas parece só sentir atração por quem não presta ou diz “não ser viado”.



Sofia tem uma quedinha por uma amiga que vive um relacionamento a três e vê a oportunidade perfeita de transformar o “trisal” num “quadrisal” quando o grupo decide procurar uma casa maior para alugar, mas não tem dinheiro suficiente para a mudança. E Ana, mais velha, vê seu casamento entrar em crise e decide abrir a relação, num movimento que a afunda ainda mais em dúvidas sobre o que quer para o futuro.

Lov3|Divulgação



Suas descobertas sexuais e dramas pessoais se cruzam constantemente, enquanto temas como poliamor, aplicativos de pegação, responsabilidade emocional, relacionamento aberto, orientação sexual e identidade de gênero, tão inerentes às gerações mais novas, são discutidos.



Numa das cenas, a personagem de Bella Camero, determinada a conquistar cada uma das três partes do “trisal” que quer integrar, entra no quarto e veste uma cinta com um pênis de borracha cor-de-rosa acoplado. Ela sabe que o rapaz à sua frente sente tesão pela ideia de ser penetrado por uma mulher, mas sua parceira não está disposta a realizar o desejo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Ela então desliza o objeto pelas nádegas nuas do rapaz, enquanto eles conversam sobre os dramas de uma vida a três e os fetiches que acompanham aquele grupo desprendido de rótulos e convenções sociais.



“Eu acho que a cultura, a mídia, ajuda muito a construir um inconsciente coletivo. Mostrar essa pluralidade de milhões de maneiras de amar e de sentir tesão é muito importante para que todo mundo tenha a oportunidade de formular a sua preferência, expressar seus interesses sem discriminação”, diz Camero.



“A série é muito sobre legitimar essas histórias e as trazer para o centro do debate, diante desse conservadorismo à moda brasileira que a gente conhece bem. A arte e a cultura têm esse potencial de questionar costumes, para tornar a sociedade mais amorosa, afetuosa e respeitosa”, acrescenta João Oliveira.



Para as cenas quentes de “Lov3”, o elenco contou com um coordenador de intimidade no set de filmagem. Profissional que se tornou imprescindível em produções do tipo desde que uma série de escândalos sexuais foi exposta em Hollywood, ele é responsável por coreografar os amassos em cena, se certificando de que todos estão à vontade e que estão tendo seus corpos respeitados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Os diretores Mariana Youssef, Gustavo Bonafé e Felipe Braga consideram essa nova presença uma “conquista maravilhosa do mercado” e a avaliam como sendo essencial para narrar histórias como a de “Lov3”, que têm no sexo uma parte fundamental da trama, mesmo que ele nunca seja totalmente explícito.



O trio conta que o erotismo era bem-vindo nas transas que criaram, mas que não queriam um desbunde gratuito de genitais nas telas. “Nós três concordamos que a questão do sexo deveria seguir uma linha de mostrar menos para gerar mais”, conta Youssef sobre o “balé de corpos” visto em cena. “É como o ‘Tubarão’ do Spielberg, que não precisava ser explícito, bastava tocar uma música.”

LOV3

Quando: Estreia nesta sexta (18), no Amazon Prime Video

Elenco: Bella Camero, Elen Clarice e João Oliveira

Produção: Brasil, 2022

Criação: Felipe Braga e Rita Moraes