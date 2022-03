Lollapalooza tem Alok, Emicida e Miley Cyrus no 2º dia; veja horários dos shows

O primeiro dia de Lollapalooza ainda foi marcado pela morte de Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, que encerraria o festival neste domingo (27)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Lollapalooza Brasil 2022 começou nesta sexta (25) no autódromo de Interlagos (zona sul de São Paulo) após alguns adiamentos por causa da pandemia de Covid-19. Subiram ao palco nomes como Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly e Pabllo Vittar.

Neste sábado (26), entre os destaques estão os brasileiros Silva, Emicida, Alok, além dos americanos A$AP Rocky e Miley Cyrus (abaixo, veja a programação completa).

O primeiro dia de Lollapalooza ainda foi marcado pela morte de Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, que encerraria o festival neste domingo (27).

A banda cancelou as apresentações que faria, mas ainda não houve anúncio se algum artista vai substituir a atração.

Pelo site oficial, ainda há ingressos para este sábado (26) e o domingo (27) com preços que variam de R$ 650 a R$ 2.400.

LINEUP DO LOLLAPALOOZA 2022

26 de março, sábado

Palco Budweiser

Terno Rei – 13h05 – 13h50

Silva – 14h45 – 15h45

Two Feet (substitui o King Gizzard & the Lizard Wizard) – 16h55 -17h55

Emicida – 19h05 – 20h05

Miley Cyrus – 21h30 – 23h

Palco Onix

Lamparina – 12h15 – 13h

Clarice Falcão – 13h55 – 14h40

Jão – 15h50 – 16h50

A Day To Remember – 18h – 19h

A$AP Rocky – 20h10 – 21h25

Palco Adidas

MC Tha – 13h05 – 13h50

Jup do Bairro – 14h45 – 15h45

Remi Wolf – 16h55 – 17h55

Alessia Cara – 19h05 – 20h05

Alexisonfire – 21h45 – 22h45

Palco Perry’s by Doritos

Fatnotronic – 12h – 12h45

Ashibah – 13h – 13h45

Victor Lou – 14h – 15h

Chemical Surf – 15h15 – 16h15

DJ Marky – 16h30 – 17h30

Boombox Cartel – 17h45 – 18h45

WC No Beat and Kevin o Chris + Haikaiss + PK + Felp 22 + MC TH + Hyperanhas – 19h – 20h

Deorro – 20h15 – 21h15

Alok – 21h30 – 22h50

27 de março, domingo

Palco Budweiser

Lagum – 12h – 12h50

Rashid – 13h45 – 14h45

IDLES – 15h55 – 16h55

The Libertines (substitui o Jane’s Addiction) – 18h05 – 19h05

Foo Fighters – 20h30 – 22h30

Palco Onix

Aliados – 12h55 – 13h40

Fresno – 14h50 – 15h50

Black Pumas – 17h – 18h

Martin Garrix – 19h10 – 20h25

Palco Adidas

menores atos – 12h – 12h50

Planta & Raiz – 13h45 – 14h45

Marina Sena – 15h55 – 16h55

Djonga – 18h05 – 19h05

Kehlani – 20h30 – 21h30

Palco Perry’s by Doritos

FractaLL x Rocksted – 12h – 12h50

MALIFOO – 13h – 13h45

Evokings – 14h – 14h45

Fancy Inc – 15h – 15h45

Cat Dealers – 16h – 17h

Goldfish – 17h15 – 18h15

Kaytranada – 18h30 – 19h30

Gloria Groove – 20h – 21h

Alesso – 21h15 – 22h15

​LOLLAPALOOZA BRASIL 2022

Quando: 26 e 27 de março

Onde: Autódromo de Interlagos

Quanto: R$ 650 a R$ 2.400

Mais informação: lollapalooza.com.br