Universo literário ganha mais espaço na agenda do Programa Educativo do CCBB Brasília

Com o objetivo de proporcionar ao público novas maneiras de vivenciar a arte, o Programa Educativo do CCBB Brasília expande seus horizontes culturais e abre mais espaço para a literatura. Recentemente, o Centro Cultural enriqueceu a programação do Programa Educativo com a abertura da sala de leitura infantil e o Sarau.

Um espaço aconchegante para as crianças e adolescentes mergulharem no mundo mágico dos livros e compartilhar esse momento com a família. A sala de leitura conta com mais de 200 títulos infanto-juvenis cuidadosamente selecionados para estimular o desenvolvimento dos pequenos leitores. O projeto propõe fortalecer o vínculo da criançada com a literatura e despertar o amor pelos livros, e assim, estimular a imaginação e o amadurecimento emocional, da linguagem e da cognição.

O Programa Educativo CCBB Brasília traz ainda prosa, poesia, música e outras formas de expressão artística nas noites de sarau. A atração já teve duas edições e ocorre mensalmente, com a participação de convidados especiais da cidade.

“Ler abre portas para um mundo de conhecimento e expande a nossa compreensão do mundo. Essa iniciativa celebra a riqueza da cultura literária e reforça nosso propósito de oferecer experiências diversificadas e enriquecedoras”, conta a coordenadora geral do Programa Educativo, Adriana Bertolucci.