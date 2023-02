Sociólogo egresso do sistema prisional do DF publica o livro ‘Francas Palavras’

Escrita em prosa rimada e influenciada pelo RAP, a obra de Emerson Franco aborda temas considerados tabus para dialogar com adolescentes e jovens da periferia

Já está aberta a pré-venda de ‘Francas Palavras’, primeiro livro do sociólogo e educador Emerson Franco. Publicada pela Avá Editora, a obra apresenta uma coletânea de escrevivências do autor, que é egresso do sistema prisional do Distrito Federal, com o objetivo de inspirar jovens e adolescentes da periferia a fazerem revolução pela educação. O lançamento oficial está previsto para o mês de março. A abertura da pré-venda é uma forma de viabilizar os custos de impressão do livro, com o apoio do próprio público.

‘Francas Palavras’ impressiona pela abordagem honesta de temas considerados tabu. Foi escrito na linguagem da poesia em prosa rimada, que poderia facilmente ser cantada, herança e influência do Rap na vida do autor, que é morador da região de Santa Maria (DF). A obra aborda temas como injustiça social, redenção e segunda chance, tecendo reflexões sobre a visão de crime e sobre os sistemas penitenciário e socioeducativo no Brasil.

Emerson Franco cumpriu quase 7 anos de prisão em regime fechado, após condenação a 17 anos em segurança máxima, quando tinha apenas 19 anos. Foi na escrita que o autor encontrou um refúgio para reescrever sua história e superar os longos dias em sua cela no “Cascavel”, apelido da unidade de segurança máxima da Papuda. “Eu pegava jornal, passava creme dental, esperava secar e escrevia por cima”, conta ele.

Desde que saiu do sistema prisional, Emerson buscou refazer seu caminho, visitando escolas públicas da periferia para contar sua experiência e inspirar jovens a estudarem e não passarem pelas mesmas agruras. O ponto de virada foi quando a sua primeira filha nasceu e, junto com ela, um novo Emerson: um professor de Sociologia engajado, arte-educador, educador social e idealizador do projeto “Papo Franco”, que já passou por mais de 325 escolas públicas do DF.

Junto a Avá, editora independente criada no Distrito Federal e dedicada à democratização da literatura e do livro, Emerson prepara o lançamento de ‘Francas Palavras’, com data prevista para o dia 17/03, na Paradeiro – Livraria, Café e Cozinha Afetiva, localizada na Asa Norte. Até lá, o autor convida o público a realizar a pré-compra do livro, ação que irá viabilizar parte dos custos de impressão e distribuição da obra.

Sinopse do livro

“Sejamos francos, este é um livro extraordinário e inesquecível no qual o autor Emerson Franco reúne uma coletânea de escrevivências sobre injustiças, redenção e segundas chances em meio à epidemia do encarceramento em massa importada dos Estados Unidos da América, que possui como alvos prioritários pretos, pobres e periféricos. ‘Francas Palavras’ é um retrato divisor de águas da vida à sombra da falta de oportunidades, da violência e do medo em pleno Distrito Federal, assim como um contundente testemunho da necessidade do Brasil repensar sua visão/ação perante o crime e os sistemas penitenciário e socioeducativo.” Guilherme Antônio de Oliveira, bacharel em Direito, autista, abolicionista penal e ativista pelo desencarceramento.

Sobre o autor

Emerson Franco é morador de Santa Maria Sul (DF), pai da Catharina e da Manuela. É professor de Sociologia, educador social e idealizador do projeto “Papo Franco”, que já atendeu um total de 32 mil estudantes da rede pública de ensino no DF com palestras socioeducativas. É também agente cultural, arte-educador, palestrante, pesquisador, poeta e escritor. Foi assessor parlamentar na Câmera Legislativa, entre os anos de 2019 e 2022.

Serviço

Pré-venda e lançamento do livro ‘Francas Palavras’

Pré-venda aberta: www.avaeditora.com.br/p/francas-palavras/

Lançamento: 17/03, às 19h

Local: Paradeiro – Livraria, Café e Cozinha Afetiva (Asa Norte)

Contato: 61 9.9373.8018

